Кашина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Олега Кашина за нарушение закона об иностранных агентах.

Источник: Аргументы и факты

Суд назначил журналисту Олегу Кашину*, признанному в России иностранным агентом, административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах.

Основанием для наказания стало непредоставление отчетности о деятельности в территориальный орган Минюста. Как следует из документов, Кашин не подал сведения за второе полугодие 2024 года, а также за четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025 года.

Журналист был признан виновным по соответствующей статье КоАП РФ, при этом, несмотря на уведомление о времени и месте заседания, участия в рассмотрении дела он не принимал.

Ранее главного редактора интернет-издания «Важные истории»** Романа Анина* лишили российского гражданства по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Интернет-издание «Важные истории» признано в Российской Федерации иностранным агентом.