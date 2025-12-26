Трамп пообещал демократам «последнее счастливое Рождество»

Американский лидер утверждает, что представителям Демократической партии «придется многое объяснить», когда общественность увидит масштабы их предполагаемой связи с делом Эпштейна. Одновременно он заявил, что любые попытки увязать его самого с преступлениями финансиста не подтвердятся и будут опровергнуты по мере изучения рассекреченных материалов. Трамп также обвинил политических оппонентов в использовании темы Эпштейна для давления на его администрацию и сторонников.