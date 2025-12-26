Трамп пообещал демократам «последнее счастливое Рождество»

Дональд Трамп пообещал ответственность для демократов за связь с делом Эпштейна.
Президент США Дональд Трамп пригрозил членам Демократической партии, что нынешнее Рождество может стать для них последним. Связано это с публикацией новых материалов по делу финансиста «Эпштейна».
«Теперь эти неудачники снова взялись за свое, только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, серьезно пострадают и получат репутационный ущерб. Но, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов. Наслаждайтесь, возможно, вашим последним Рождеством», — написал он в Truth Social.
Американский лидер утверждает, что представителям Демократической партии «придется многое объяснить», когда общественность увидит масштабы их предполагаемой связи с делом Эпштейна. Одновременно он заявил, что любые попытки увязать его самого с преступлениями финансиста не подтвердятся и будут опровергнуты по мере изучения рассекреченных материалов. Трамп также обвинил политических оппонентов в использовании темы Эпштейна для давления на его администрацию и сторонников.
Минюст США на днях обнародовало около 100 тысяч страниц документов и фотографий, связанных с расследованием в отношении финансиста Джеффри Эпштейна и его окружения. В публикацию вошли протоколы допросов, материалы следствия и переписка. Причем ранее сообщалось о связях самого Трампа с Эпштейном.