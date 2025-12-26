В Иркутске бизнес-леди осудили за попытку мошенничества на 500 млн рублей

В Иркутске суд вынес приговор двум местным предпринимательницам. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, их признали виновными в попытке мошенничества в особо крупном размере.
— Одна из женщин в 2012—2015 годах подделала долговую расписку от имени своего пасынка. В документе говорилось, что он должен ей более 200 миллионов рублей. На основании этой фальшивки она подала в суд, чтобы взыскать с него свыше 500 миллионов, включая проценты. Однако экспертиза доказала, что расписка ненастоящая, и суд отказал в иске, — говорится в сообщении ведомств.
Кроме того, предпринимательницы вместе попытались незаконно получить более 5 миллионов рублей из бюджета. Для этого они создали фиктивные документы в своей фирме и подали в налоговую ложную декларацию на возврат НДС. Налоговики раскрыли схему и отказали в выплате.
26 декабря суд вынес приговор. Первой осужденной дали 6 лет колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей. Второй — 4 года условно с испытательным сроком и штраф 300 тысяч рублей.
