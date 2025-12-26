В Иркутске бизнес-леди осудили за попытку мошенничества на 500 млн рублей

— Одна из женщин в 2012—2015 годах подделала долговую расписку от имени своего пасынка. В документе говорилось, что он должен ей более 200 миллионов рублей. На основании этой фальшивки она подала в суд, чтобы взыскать с него свыше 500 миллионов, включая проценты. Однако экспертиза доказала, что расписка ненастоящая, и суд отказал в иске, — говорится в сообщении ведомств.