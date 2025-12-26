Север Ростовской области подвергся атаке БПЛА в ночь на 26 декабря

В Ростовской области в ночь на 26 декабря несколько районов подверглись вражеской атаке БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По официальным данным, беспилотники были уничтожены в нескольких муниципалитетах: в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском.
— Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказал Юрий Слюсарь.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в конце ноября Таганрог подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погибли четыре человека. В их числе — 18-летний студент.
