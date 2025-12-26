Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Север Ростовской области подвергся атаке БПЛА в ночь на 26 декабря

В Ростовской области в ночь на 26 декабря атаку БПЛА отразили в четырех районах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 26 декабря несколько районов подверглись вражеской атаке БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По официальным данным, беспилотники были уничтожены в нескольких муниципалитетах: в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском.

— Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказал Юрий Слюсарь.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в конце ноября Таганрог подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погибли четыре человека. В их числе — 18-летний студент.

Читайте также.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

В Таганроге увеличилось число жертв атаки БПЛА, случившейся в ночь на 25 ноября.

В Таганроге скончалась четвертая жертва атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше