Тюменец с ветерком прокатил сотрудника УФСИН на капоте своей «Нивы»

Тюменец привез знакомого к исправительной колонии № 4, чтобы тот перекинул «посылку» для одного из заключенных через забор. Однако на месте мужчин поймали оперативники учреждения. Испугавшись и пытаясь скрыться, одного из силовиков водитель сбил, «посадил» на капот и вместе с ним умчался с места преступления. Информация представлена в судебном деле, которое есть в распоряжении URA.RU.