Тюменец с ветерком прокатил сотрудника УФСИН на капоте своей «Нивы»

Попытка доставить запрещенку в колонию закончилась гонкой с человеком на капоте.
Тюменец привез знакомого к исправительной колонии № 4, чтобы тот перекинул «посылку» для одного из заключенных через забор. Однако на месте мужчин поймали оперативники учреждения. Испугавшись и пытаясь скрыться, одного из силовиков водитель сбил, «посадил» на капот и вместе с ним умчался с места преступления. Информация представлена в судебном деле, которое есть в распоряжении URA.RU.
«По просьбе знакомого, который хотел совершить “перекид” одному из осужденных ИК-4, подсудимый привез его к колонии. Внезапно дорогу им перегородил автомобиль, из которого вышел сотрудник правоохранительных органов. Испугавшись, обвиняемый наехал на силовика, который подпрыгнул и оказался на капоте. “Нива” на большой скорости тронулась с места, пока оперативник держался за дворники», — следует из материалов дела.
На всем пути силовик кричал водителю, чтобы тот остановился. В конце концов тот сбавил скорость, правоохранитель спрыгнул на землю, а машина умчалась дальше. Но вскоре ее остановили ДПС.
По итогу ранее судимому за кражи мужчине дали 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его адвокат пытался оспорить приговор, упирая на смягчающие обстоятельства. В том числе, семью тюменца, которой он не сможет помогать в неволе, и наличие у него звания «Почетный донор». Однако результата это не дало: приговор оставили в силе.
