Не просчитал: пожилого омского математика мошенники обманули на 850 тысяч рублей

УМВД России по Омской области в очередной призывает омичей к максимальной бдительности и осторожности при общении с незнакомыми лицами по телефону, особенно когда речь заходит о денежных средствах и банковских операциях. Эти простые правила стоит постоянно напоминать своим пожилым родственникам и знакомым, которые могут быть более уязвимы для уловок мошенников — бдительность и своевременное предупреждение могут спасти их.