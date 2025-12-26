Не просчитал: пожилого омского математика мошенники обманули на 850 тысяч рублей

Пожилой преподаватель высшей математики одного из омских учебных заведений лишился 850 тысяч рублей после звонка с неизвестного номера. Мошенникам удалось убедить омича в необходимости задекларировать все свои сбережения, после чего он отдал их курьеру преступников.
Мошенничество в отношении пожилого омского математика началось традиционно — с звонка с неизвестного номера. Позвонившие омичу аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что некие мошенники получили доступ к личному кабинету на портале «Госуслуг» и теперь могут распорядиться его финансами. Далее они убедили его в необходимости срочно задекларировать сбережения, передав их курьеру. В результате мужчина лишился 850 тысяч рублей.
УМВД России по Омской области в очередной призывает омичей к максимальной бдительности и осторожности при общении с незнакомыми лицами по телефону, особенно когда речь заходит о денежных средствах и банковских операциях. Эти простые правила стоит постоянно напоминать своим пожилым родственникам и знакомым, которые могут быть более уязвимы для уловок мошенников — бдительность и своевременное предупреждение могут спасти их.