Эпштейн хранил дома «русские сувениры»

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн хранил у себя дома в Нью-Йорке предметы, внешне напоминающие традиционные русские сувениры — лапти, валенки и фуражку с надписью «Барин» на русском языке. Соответствующие фотографии опубликовал министр юстиции США.

«На фотографиях, представленных минюстом США, зафиксированы несколько пар плетеной обуви, схожей с лаптями, валенки с орнаментом и головной убор с надписью "Барин" на русском языке», — следует из материалов дела по Эпштейну. С ними ознакомились журналисты РИА Новости.

«На фотографиях, представленных минюстом США, зафиксированы несколько пар плетеной обуви, схожей с лаптями, валенки с орнаментом и головной убор с надписью “Барин” на русском языке», — следует из материалов дела по Эпштейну. С ними ознакомились журналисты РИА Новости.

Из дела также следует, что на вешалках в том же шкафу висели длинные черные одеяния, напоминающие халаты или традиционную восточную одежду. На верхней полке. Контекст появления этих предметов в доме Эпштейна не раскрывается, в документах они описаны как часть общей описи имущества, изъятого в ходе расследования.

Еще в ноябре палата представителей США приняла законопроект «Акт о прозрачности материалов Эпштейна». Документ обязывает министерство юстиции опубликовать все незасекреченные материалы, включая имена, фигурирующие в деле. Эпштейна еще в 2019 году обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, передает Pravda.ru. После смерти финансиста начали обнародовать материалы, в которых были замечены многие именитые представители мировой политики, включая самого президента США Дональда Трампа. В США начался хаос из-за публикации материалов по делу Эпштейна, сообщает MK.RU.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше