В доме Эпштейна нашли валенки, лапти и другие «русские сувениры».
Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн хранил у себя дома в Нью-Йорке предметы, внешне напоминающие традиционные русские сувениры — лапти, валенки и фуражку с надписью «Барин» на русском языке. Соответствующие фотографии опубликовал министр юстиции США.
«На фотографиях, представленных минюстом США, зафиксированы несколько пар плетеной обуви, схожей с лаптями, валенки с орнаментом и головной убор с надписью “Барин” на русском языке», — следует из материалов дела по Эпштейну. С ними ознакомились журналисты РИА Новости.
Из дела также следует, что на вешалках в том же шкафу висели длинные черные одеяния, напоминающие халаты или традиционную восточную одежду. На верхней полке. Контекст появления этих предметов в доме Эпштейна не раскрывается, в документах они описаны как часть общей описи имущества, изъятого в ходе расследования.
Еще в ноябре палата представителей США приняла законопроект «Акт о прозрачности материалов Эпштейна». Документ обязывает министерство юстиции опубликовать все незасекреченные материалы, включая имена, фигурирующие в деле. Эпштейна еще в 2019 году обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, передает Pravda.ru. После смерти финансиста начали обнародовать материалы, в которых были замечены многие именитые представители мировой политики, включая самого президента США Дональда Трампа. В США начался хаос из-за публикации материалов по делу Эпштейна, сообщает MK.RU.