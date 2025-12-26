Отопление в 30 домах Краснодара временно отключили из-за аварии на котельной

В настоящее время специалисты проводят комплекс аварийно-восстановительных мероприятий. Для локализации повреждения перекрыты все направления подачи теплоносителя от котельной. Одновременно выполняется опрессовка внутреннего контура объекта с целью исключения неисправностей основного оборудования. После завершения проверки планируется поэтапная подача теплоносителя на участки сети для точного определения места утечки.