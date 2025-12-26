Пожар вспыхнул на туристической базе в Республике Алтай

МЧС ликвидирует пожар на турбазе «Юность» на Алтае. Видео © Telegram / МЧС Республики Алтай.
По данным спасателей, на место оперативно выехали пожарные расчёты. В настоящее время огнеборцы занимаются ликвидацией возгорания и не допускают распространения огня.
«Огнеборцы ликвидируют пожар на туристической базе “Юность”, — говорится в официальном сообщении МЧС.
Информация о площади пожара, возможных пострадавших и причинах возгорания уточняется. Ведомство продолжает работу на месте происшествия.
Ранее Life.ru писал о трагическом пожаре на рынке в Санкт-Петербурге. После тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших, следствие возбудило уголовное дело.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.