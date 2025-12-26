Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск из-за подозрений в коррупции

В результате такой деятельности государству был причинен ущерб на сумму, превышающую 200 млн рублей. Уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Ограничение конкуренции» было возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ по Ростовской области. Подозреваемому заочно предъявили обвинение. Сейчас он объявлен в розыск. Следствием рассматривается вопрос о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.