Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск из-за подозрений в коррупции

В Ростовской области бывшего заместителя главы региона, возглавлявшего также одно из крупных государственных предприятий, подозревают в превышении должностных полномочий и нарушении принципов честной конкуренции.
По версии следствия, чиновник через посредников руководил также другой организацией. При этом обе компании занимались одним и тем же — дорожными работами.
— Фигурант обеспечил заключение антиконкурентного соглашения между организациями: они совместно участвовали в закупочных процедурах, совершая действия, направленные на поддержание цен на торгах и заключение государственных контрактов по максимально высокой стоимости, — сообщили в СУ СК по Ростовской области.
В результате такой деятельности государству был причинен ущерб на сумму, превышающую 200 млн рублей. Уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Ограничение конкуренции» было возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ по Ростовской области. Подозреваемому заочно предъявили обвинение. Сейчас он объявлен в розыск. Следствием рассматривается вопрос о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В случае, если дело дойдет до суда и вину признают, подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до 13 лет.
