В Европарламенте хотят отправить немцев к российским границам

В Европарламенте призвали немцев отправить на Украину.

Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (ХСС) призвал отправить немецких военных на Украину, в том числе к российским границам. Об этом сообщает газета Die Zeit.

«Европа должна сыграть ответственную роль, когда речь заходит о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности. Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», — заявил Вебер. Его слова передают немецкие журналисты.

Он добавил, что не следует ожидать, что президент США Дональд Трамп «обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск», и подчеркнул, что Германия не может оставаться в стороне в этом вопросе. По его мнению, Европа должна взять на себя основную ответственность за безопасность Украины.

Ранее США неоднократно подчеркивали, что не собираются вводить войска на Украину. При этом Франция, Великобритания и ряд других государств уже публично допускали размещение своих солдат на украинской территории. В России же неоднократно отмечали, что выступают против подобного, уточняя, что это неприемлемо.

В ЕС также обсуждают потенциальный военный конфликт уже непосредственно с Россией, передает Pravda.ru. В Москве на это заявили, что не собираются воевать с Европой. Тем не менее в последнее время начали звучать со стороны европейских политиков и обратные заявления, сообщает MK.RU.

