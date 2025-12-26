DT: взрывное устройство упало на город в Нигерии в зоне операции США

Взрывное устройство упало на город Джабо в штате Сокото в Нигерии, сообщает Daily Trust.
Издание ссылается на информацию, полученную от местных жителей.
«Как только взрывное устройство упало на землю на окраине города, оно тут же загорелось», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что местный житель Аттахиру Мадаваки рассказал, что он был дома, когда «громкий звук сотряс окрестности».
На место случившегося прибыли солдаты с ближайшего контрольно-пропускного пункта. В настоящее время место происшествия оцеплено.
«Они собрали разбросанные обломки взрывного устройства и доставили их на свою базу. Никто не пострадал, но некоторые жители отказались возвращаться в свои дома из-за опасения повторного взрыва», — заявил источник.
Инцидент случился примерно за полчаса до того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил об ударе по террористам ИГИЛ* в Нигерии.
Напомним, осенью Трамп рассказал, что нигирийские власти якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что ВС США «войдут» в Нигерию. Трамп поручил Пентагону «подготовить возможные действия».
В МИД Нигерии отвергли обвинения со стороны Трампа, а также выразили приверженность борьбе с террористами. При этом, по данным американского издания The Washington Post, жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа начать боевые действия.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.