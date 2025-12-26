Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DT: взрывное устройство упало на город в Нигерии в зоне операции США

Взрывное устройство упало на территории района Нигерии, где находились объекты террористов, ставшие целью ударов США.

Источник: Аргументы и факты

Взрывное устройство упало на город Джабо в штате Сокото в Нигерии, сообщает Daily Trust.

Издание ссылается на информацию, полученную от местных жителей.

«Как только взрывное устройство упало на землю на окраине города, оно тут же загорелось», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что местный житель Аттахиру Мадаваки рассказал, что он был дома, когда «громкий звук сотряс окрестности».

На место случившегося прибыли солдаты с ближайшего контрольно-пропускного пункта. В настоящее время место происшествия оцеплено.

«Они собрали разбросанные обломки взрывного устройства и доставили их на свою базу. Никто не пострадал, но некоторые жители отказались возвращаться в свои дома из-за опасения повторного взрыва», — заявил источник.

Инцидент случился примерно за полчаса до того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил об ударе по террористам ИГИЛ* в Нигерии.

Напомним, осенью Трамп рассказал, что нигирийские власти якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что ВС США «войдут» в Нигерию. Трамп поручил Пентагону «подготовить возможные действия».

В МИД Нигерии отвергли обвинения со стороны Трампа, а также выразили приверженность борьбе с террористами. При этом, по данным американского издания The Washington Post, жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа начать боевые действия.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше