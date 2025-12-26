ПВО в течение ночи сбила 77 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 — над территорией Волгоградской области, 23 — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Калужской области, пять — над территорией Республики Крым, три — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, три — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области и один — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.