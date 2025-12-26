Силы ПВО сбили за ночь 77 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 77 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 34 дрона сбили над Волгоградской областью, 77 — над Ростовской.
Также по пять БПЛА уничтожили над Калужской областью и Крымом, три — над Московским регионом и Черным морем, два — над Белгородской областью и по одному над Воронежской областью и Азовским морем.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
Глава Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что при атаке БПЛА пострадал мирный житель. У него повреждения средней тяжести: осколочные ранения головы, рук и ног.
Днем ранее три человека погибли в приграничье в результате обстрела украинской армией гуманитарного конвоя из Дагестана. Среди них — заместитель главы Шамильского района региона.