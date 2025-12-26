На Серовском тракте пьяный водитель влетел в грузовик

На Урале пьяный водитель влетел в грузовик. Авария произошла на трассе Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург 25 декабря 2025 года около 7:00. Предварительно, водитель кроссовера Haval Jolion ехал из Серова в сторону Екатеринбурга.
— По предварительной информации, водитель автомобиля Haval Jolion не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно движущимся грузовым автомобилем Dayun под управлением 63-летнего водителя, — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.
Водителя Haval Jolion с легкими травмами доставили в Серовскую городскую больницу, где ему помогли врачи. Затем его отпустили домой. Водитель и пассажиры грузовика не пострадали.
Водителем кроссовера оказался 38-летний уроженец Серова. Мужчина имеет стаж вождения 15 лет. За это время 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был пьян.
— Проведенное освидетельствование зафиксировало наличие 0,544 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе, — отметили в Госавтоинспекции.
В отношении мужчины составлен административный протокол.
63-летний водитель Dayun имеет стаж вождения 44 года, за это время всего 2 раза привлекался за нарушение ПДД. Он был трезв на момент ДТП.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.