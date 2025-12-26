Мирные жители вновь попали под обстрел ВСУ: карта атак БПЛА 26 декабря

Дроны ВСУ атаковали несколько российских регионов, в Курской области пострадал мирный житель.
Прошедшей ночью, 26 декабря, дроны ВСУ атаковали несколько российских территорий. В одном из случаев житель Курской области, ехавший на велосипеде, получил ранения в результате удара украинского беспилотника. Всего, по данным Минобороны РФ, было сбито 77 дронов. Об инциденте сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Кроме того, средства ПВО отразили атаку на Ростовскую область.
Кроме того, в течение ночи в нескольких регионах вводилась беспилотная опасность. Также в четырех аэропортах вводились временные ограничения на работу. Подробнее об атаках украинских дронов по территориям РФ на 26 декабря — в материале URA.RU.
Курская область: ранен мирный житель.
В регионе украинский дрон атаковал 53-летнего мужчину, когда тот ехал на велосипеде. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Беспилотник нанес удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково. У него повреждения средней тяжести: осколочные ранения головы, рук и ног», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он также добавил, что пострадавшего доставили в больницу.
Ростовская область: БПЛА атаковали несколько районов.
Сразу четыре района Ростовской области подверглись атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, средства ПВО сбили их в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Информации о пострадавших не поступало. Данные о последствиях уточняются.
Москва: сбит дрон ВСУ.
Поздно вечером, 25 декабря, стало известно об уничтожении БПЛА, летевшем на Москву. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин.
Брянская область: без пострадавших.
В регионе к вечеру 25 декабря было сбито 36 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он добавил, что раненых и разрушений объектов инфраструктуры нет.
Калужская область: два сбитых дрона.
Вечером, 25 декабря, средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над территориями Боровского и Дзержинского муниципальных округов. По словам главы региона Владислава Шапши, в настоящее время информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Где объявлялась беспилотная опасность.
Опасность атаки беспилотников объявлялась в Кабардино-Балкарии, Тульской, Пензенской, Оренбургской областях и Ставропольском крае. Об этом сообщили официальные власти в соцсетях. Ближе к утру на этих территориях заявлено о снятии ограничений.
Какие аэропорты не работали ночью 26 декабря.
Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Ярославля (Туношна), Волгограда и Пензы. Это сделано в целях безопасности пассажиров. К раннему утру все ограничения были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.