Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком из груминг-салона

В соцсетях появилось видео с очень маленьким львенком в одном из груминг-салонов Санкт-Петербурга. По внешним признакам животному не более полутора-двух месяцев, и его могли слишком рано разлучить с матерью. Специалисты отмечают, что в таком возрасте львятам нужен особый уход и постоянное ветеринарное сопровождение, иначе высок риск проблем со здоровьем. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в Росприроднадзоре.

В соцсетях появилось видео с очень маленьким львенком в одном из груминг-салонов Санкт-Петербурга. По внешним признакам животному не более полутора-двух месяцев, и его могли слишком рано разлучить с матерью. Специалисты отмечают, что в таком возрасте львятам нужен особый уход и постоянное ветеринарное сопровождение, иначе высок риск проблем со здоровьем. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в Росприроднадзоре.

Авторы ролика сообщили, что детеныша по кличке Хасан привел владелец для подстригания когтей. С учетом возраста животного и требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Северо-Западное межрегиональное управление направило обращение в полицию для установления владельца.

В Росприроднадзоре напомнили, что львы, как и тигры, пумы, рыси и некоторые другие виды, входят в перечень животных, запрещенных к содержанию физическими лицами. Эти меры действуют для защиты самих животных и снижения угрозы для людей.

В ведомстве отметили, что нередко сталкиваются с ситуациями, когда диких и экзотических животных заводят как питомцев или используют для развлечений и фотосъемок. Такое обращение часто приводит к болезням, инвалидности и гибели животных. Росприроднадзор призвал граждан ответственно подходить к выбору животных и сообщать о случаях незаконного содержания в правоохранительные органы, передает сайт ведомства.

До этого произошел другой инцидент, связанный с груминг-салонами: москвичка отвела своего йоркширского терьера по кличке Мия в салон в Котельниках. Однако там ее животное избили и порезали тупым инструментом.