Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком из груминг-салона

В соцсетях появилось видео с очень маленьким львенком в одном из груминг-салонов Санкт-Петербурга. По внешним признакам животному не более полутора-двух месяцев, и его могли слишком рано разлучить с матерью. Специалисты отмечают, что в таком возрасте львятам нужен особый уход и постоянное ветеринарное сопровождение, иначе высок риск проблем со здоровьем. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в Росприроднадзоре.