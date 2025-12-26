Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком из груминг-салона

В соцсетях появилось видео с очень маленьким львенком в одном из груминг-салонов Санкт-Петербурга. По внешним признакам животному не более полутора-двух месяцев, и его могли слишком рано разлучить с матерью. Специалисты отмечают, что в таком возрасте львятам нужен особый уход и постоянное ветеринарное сопровождение, иначе высок риск проблем со здоровьем. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в Росприроднадзоре.
Авторы ролика сообщили, что детеныша по кличке Хасан привел владелец для подстригания когтей. С учетом возраста животного и требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Северо-Западное межрегиональное управление направило обращение в полицию для установления владельца.
В Росприроднадзоре напомнили, что львы, как и тигры, пумы, рыси и некоторые другие виды, входят в перечень животных, запрещенных к содержанию физическими лицами. Эти меры действуют для защиты самих животных и снижения угрозы для людей.
В ведомстве отметили, что нередко сталкиваются с ситуациями, когда диких и экзотических животных заводят как питомцев или используют для развлечений и фотосъемок. Такое обращение часто приводит к болезням, инвалидности и гибели животных. Росприроднадзор призвал граждан ответственно подходить к выбору животных и сообщать о случаях незаконного содержания в правоохранительные органы, передает сайт ведомства.
До этого произошел другой инцидент, связанный с груминг-салонами: москвичка отвела своего йоркширского терьера по кличке Мия в салон в Котельниках. Однако там ее животное избили и порезали тупым инструментом.