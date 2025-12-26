Валерий Залужный — главный враг Зеленского в преддверии потенциальных выборов на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии возможных выборов начал кампанию дискредитации против посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.
«Удар будет очень серьезный, потому что не для этого Зеленский сейчас через Раду меняет правила выборов. Залужный сейчас превратился во врага номер один, вот что страшно», — пояснил на своем youtube-канале. По мнению политолога, команда Зеленского опасается авторитета Залужного среди ВСУ и националистических формирований.
Он утверждает, что против посла в Лондоне могут задействовать информационные и административные ресурсы, в том числе через парламент и подконтрольные медиа. На фоне этих заявлений Соскин сослался на данные социологии. Согласно опросу, опубликованному на сайте исследовательской компании SOCIS, 22,2% респондентов сообщили, что ни при каких обстоятельствах не стали бы голосовать за Зеленского.
Изначально выборы на Украине должны были состоятся в 2024 году, так как в мае того года у Зеленского официально истек президентский срок. Однако выборы были отложены, так как Зеленский сослался на военное положение. Ранее украинский глава сообщил, что в рамках плана США по миру готов провести в своей стране выборы. В России уверены, что это очередная его уловка.