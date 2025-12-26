Изначально выборы на Украине должны были состоятся в 2024 году, так как в мае того года у Зеленского официально истек президентский срок. Однако выборы были отложены, так как Зеленский сослался на военное положение. Ранее украинский глава сообщил, что в рамках плана США по миру готов провести в своей стране выборы. В России уверены, что это очередная его уловка.