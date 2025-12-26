В США возобновили поиски пропавшего 10 лет назад Boeing

Компания Ocean Infinity подтвердила возобновление поисков обломков рейса MH370.
Американская исследовательская компания Ocean Infinity возобновит поиски обломков самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего в 2014 году при перелете из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом представители компании рассказали российским журналистам.
«При поддержке малайзийского правительства мы возобновляем поиск пропавшего воздушного судна MH370», — сообщил представитель Ocean Infinity в разговоре с РИА Новости. Работы будут вестись при официальной поддержке правительства Малайзии. Именно в связи с согласованием с властями страны и были возобновлены поисковые работы спустя 10 лет.
Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года с 239 людьми на борту. Причем официального подтверждения места крушения до нет сих пор нет. Поиски длились около трех лет, а затем были приостановлены. Затем уже в начале 2025 года мероприятия вновь были продолжены, но затем опять были поставлены на паузу.