В США возобновили поиски пропавшего 10 лет назад Boeing

Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года с 239 людьми на борту. Причем официального подтверждения места крушения до нет сих пор нет. Поиски длились около трех лет, а затем были приостановлены. Затем уже в начале 2025 года мероприятия вновь были продолжены, но затем опять были поставлены на паузу.