Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области уничтожили 23 БПЛА в ночь на 26 декабря

В Ростовской области в ночь на 26 декабря атаке БПЛА подвергся север региона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области наши ПВО в ночь на 26 отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в нескольких районах: в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, написал губернатор в своем телеграм-канале.

По официальным данным Минобороны РФ, всего за ночь над Донским краем сбили 23 БПЛА. Тем временем над Волгоградской областью уничтожены 34 БПЛА, а в целом по стране — 77.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в конце ноября Таганрог подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погибли четыре человека. В их числе — 18-летний студент.

Читайте также.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

В Таганроге увеличилось число жертв атаки БПЛА, случившейся в ночь на 25 ноября.

В Таганроге скончалась четвертая жертва атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше