В Ростовской области уничтожили 23 БПЛА в ночь на 26 декабря

В Ростовской области наши ПВО в ночь на 26 отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в нескольких районах: в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, написал губернатор в своем телеграм-канале.
По официальным данным Минобороны РФ, всего за ночь над Донским краем сбили 23 БПЛА. Тем временем над Волгоградской областью уничтожены 34 БПЛА, а в целом по стране — 77.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в конце ноября Таганрог подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погибли четыре человека. В их числе — 18-летний студент.
В Таганроге увеличилось число жертв атаки БПЛА, случившейся в ночь на 25 ноября.
В Таганроге скончалась четвертая жертва атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября.