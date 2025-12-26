ПВО сбила 77 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 77 украинских беспилотников в регионах России, заявили в Министерстве обороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, средствами ПВО было ликвидировано 77 БПЛА самолетного типа, запущенных с территории Украины.
В частности, 34 аппарата сбиты над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской, 5 — над Калужской областью, 5 — над территорией Крыма, 3 — над Московским регионом, 3 — над Черным морем, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Воронежской областью и 1 — над акваторией Азовского моря.
Накануне сообщалось, что российская ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников за пять часов.
