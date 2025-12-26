За ночь силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над регионами РФ

По данным ведомства, наибольшее число БПЛА было сбито над Волгоградской (34 устройства) и Ростовской (23) областями. Воздушные цели фиксировались также над центральной частью страны, Крымом и акваториями южных морей.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении Минобороны.
По пять беспилотников сбили над Калужской областью и Республикой Крым. Три дрона сбиты над Московским регионом, включая один, летевший на Москву, ещё три — над акваторией Чёрного моря. Два БПЛА уничтожены над Белгородской областью, по одному — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на севере Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены над несколькими районами, пострадавших нет.
