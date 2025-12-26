Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над регионами РФ

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, наибольшее число БПЛА было сбито над Волгоградской (34 устройства) и Ростовской (23) областями. Воздушные цели фиксировались также над центральной частью страны, Крымом и акваториями южных морей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

По пять беспилотников сбили над Калужской областью и Республикой Крым. Три дрона сбиты над Московским регионом, включая один, летевший на Москву, ещё три — над акваторией Чёрного моря. Два БПЛА уничтожены над Белгородской областью, по одному — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на севере Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены над несколькими районами, пострадавших нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше