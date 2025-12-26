Ричмонд
Шесть российских регионов подверглись атакам дронов ВСУ за ночь

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских дронов над несколькими регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских дронов над несколькими регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотников: 34 — над территорией Волгоградской области, 23 — над территорией Ростовской области, 5 — над территорией Калужской области, 5 — над территорией Республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также сообщается о трех сбитых беспилотниках над Московской областью. Кроме того, три БПЛА сбили над Черным морем, еще два — над Белгородской областью. По одному дрону поразили над Воронежской областью и Азовским морем.

Помимо этого сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ был ранен мирный житель в Курской области. Это подтвердил глава региона Александр Хинштейн. Горожанин был ранен, когда ехал на велосипеде.

