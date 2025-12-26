Ричмонд
Силы ПВО сбили и уничтожили за ночь 77 дронов ВСУ над регионами России

34 беспилотника ВСУ было уничтожено в Волгоградской области ночью 26 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 26 декабря 77 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В частности, 34 беспилотника противника было уничтожено в Волгоградской области, 23 — в Ростовской области. По пять БПЛА противника российские военные сбили в Калужской области и в Республике Крым.

Кроме того, по три вражеских беспилотника ликвидированы в Московском регионе и над акваторией Черного моря. Два украинских дрона были сбиты в Белгородской области и по одному — в Воронежской области и над акваторией Азовского моря.

Сутками ранее силы противовоздушной обороны России за ночь также отразили масштабную атаку беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, был перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Военнослужащий российской группировки «Юг» с позывным Волк сообщил, что под Константиновкой украинские беспилотники атаковали укрытия мирных жителей. Российские солдаты помогали пострадавшим.

