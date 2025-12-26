Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала челябинца за госизмену, ему грозит пожизненный срок. Видео

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя за госизмену. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина спонсировал деятельность вооруженных сил Украины.

Сотрудники ФСБ задержали предателя.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя за госизмену. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина спонсировал деятельность вооруженных сил Украины.

«Лицо, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ. Реализуя преступный умысел и осознавая незаконность своих действий, южноуралец в 2024 году осуществлял переводы денежных средств вооруженным силам Украины», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Он задержан и помещен в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в популярных мессенджерах. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в интернете призываем граждан быть бдительными и по возможности воздерживаться от взаимодействия с незнакомыми контактами», — отметили в пресс-службе ведомства.