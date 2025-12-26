ФСБ задержала челябинца за госизмену, ему грозит пожизненный срок. Видео

Сотрудники ФСБ задержали предателя.
Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя за госизмену. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина спонсировал деятельность вооруженных сил Украины.
«Лицо, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ. Реализуя преступный умысел и осознавая незаконность своих действий, южноуралец в 2024 году осуществлял переводы денежных средств вооруженным силам Украины», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Он задержан и помещен в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
«Спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в популярных мессенджерах. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в интернете призываем граждан быть бдительными и по возможности воздерживаться от взаимодействия с незнакомыми контактами», — отметили в пресс-службе ведомства.