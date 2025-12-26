ФСБ задержала челябинца за госизмену, ему грозит пожизненный срок. Видео

«Спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в популярных мессенджерах. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в интернете призываем граждан быть бдительными и по возможности воздерживаться от взаимодействия с незнакомыми контактами», — отметили в пресс-службе ведомства.