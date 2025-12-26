Под Самарой в ночь на 26 декабря полыхал крупный склад

На улицу Железнодорожную, где расположено злополучное строение 12 пожарных на трёх спецмашинах прибыли в 0:20. К тому времени огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В 1 час 20 минут пожар был локализован, в 2 часа 12 минут — объявлена ликвидация открытого горения, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области. К счастью, обошлось без пострадавших.