Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой в ночь на 26 декабря полыхал крупный склад

Здание горело открытым пламенем, которое тушили два часа.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В ночь на пятницу, 26 декабря, в в селе Трехколки Кинельского района почти два часа тушили крупный склад, полыхавший открытым пламенем.

На улицу Железнодорожную, где расположено злополучное строение 12 пожарных на трёх спецмашинах прибыли в 0:20. К тому времени огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В 1 час 20 минут пожар был локализован, в 2 часа 12 минут — объявлена ликвидация открытого горения, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области. К счастью, обошлось без пострадавших.