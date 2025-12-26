Жителя Челябинской области задержали за государственную измену

В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля 2026 года. Проводятся следственные действия. В пресс-службе УФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно вербуют исполнителей диверсий и терактов через интернет-площадки и мессенджеры, и призвали граждан быть бдительными при общении с незнакомыми контактами в сети.