Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Челябинской области задержали за государственную измену

Жителя Челябинской области задержали за государственную измену. Об этом 26 декабря сообщили в управлении Федеральной служб безопасности (УФСБ) России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В процессе активных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что лицо, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, в 2024 году он осуществлял денежные переводы в пользу Вооруженных сил Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля 2026 года. Проводятся следственные действия. В пресс-службе УФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно вербуют исполнителей диверсий и терактов через интернет-площадки и мессенджеры, и призвали граждан быть бдительными при общении с незнакомыми контактами в сети.