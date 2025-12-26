В Новосибирске осудили мужчину за поддержку террористической организации

Суд установил, что в 2023 году Лиханов установил в мессенджере общение с участником радикального формирования, который обвиняется в ряде преступлений, в том числе госизмене. В течение почти полугода житель региона совершал переводы криптовалюты на цифровые кошельки, используемые для финансирования деятельности запрещенной в РФ организации. Также он сделал репост в общедоступной группе из одного из каналов, принадлежащих радикалов. В посте содержался призыв к финансированию и помощи.