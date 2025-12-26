В Новосибирске осудили мужчину за поддержку террористической организации

«Суд по совокупности преступлений назначил Лиханову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении. Также Лиханов лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и других материалов, администрированием сайтов, форумов, групп, чатов, мессенджеров сроком на два года. Приговор в законную силу еще не вступил.
Суд установил, что в 2023 году Лиханов установил в мессенджере общение с участником радикального формирования, который обвиняется в ряде преступлений, в том числе госизмене. В течение почти полугода житель региона совершал переводы криптовалюты на цифровые кошельки, используемые для финансирования деятельности запрещенной в РФ организации. Также он сделал репост в общедоступной группе из одного из каналов, принадлежащих радикалов. В посте содержался призыв к финансированию и помощи.