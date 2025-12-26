В Екатеринбурге горит гигантский цех по ремонту мебели

В Екатеринбурге спасатели работают на месте масштабного пожара на улице Артинская. Площадь возгорания составила не менее 800 квадратных метров, но открытое горение к этому часу удалось ликвидировать. Подробности URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.