В Екатеринбурге горит гигантский цех по ремонту мебели

Открытое горение уже ликвидировано (архивное фото).
В Екатеринбурге спасатели работают на месте масштабного пожара на улице Артинская. Площадь возгорания составила не менее 800 квадратных метров, но открытое горение к этому часу удалось ликвидировать. Подробности URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В данный момент идет проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало», — объяснили в ведомстве.
Склад был арендован индивидуальным предпринимателем, который оборудовал на площадях цех по ремонту мебели. Большое количество домашней легковоспламеняющейся утвари поспособствовало большой степени пожара. Причина ЧП пока неизвестна, вероятно, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, добавили в МЧС.