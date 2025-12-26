Ричмонд
В Екатеринбурге горит гигантский цех по ремонту мебели

В Екатеринбурге спасатели работают на месте масштабного пожара на улице Артинская. Площадь возгорания составила не менее 800 квадратных метров, но открытое горение к этому часу удалось ликвидировать. Подробности URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Открытое горение уже ликвидировано (архивное фото).

«В данный момент идет проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало», — объяснили в ведомстве.

Склад был арендован индивидуальным предпринимателем, который оборудовал на площадях цех по ремонту мебели. Большое количество домашней легковоспламеняющейся утвари поспособствовало большой степени пожара. Причина ЧП пока неизвестна, вероятно, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, добавили в МЧС.