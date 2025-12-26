Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самому старшему жителю Башкирии, разводившемуся в этом году, было под 90 лет

В Башкирии назвали возраст самого пожилого разведенного супруга.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2025 году зафиксировано снижение числа разводов и небольшой рост числа новых браков. Так, количество разводов сократилось на 27,8%, а вот свадеб стало на 3% больше. Ранее уже сообщалось, что чаще всего бракоразводный процесс в регионе инициируют пары в возрастной группе от 26 до 45 лет.

Однако в практике есть и уникальные случаи. Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на госкомюстиции республики, самым возрастным супругом, официально расторгнувшим брак в этом году, оказался 87-летний житель республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.