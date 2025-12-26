Самому старшему жителю Башкирии, разводившемуся в этом году, было под 90 лет

В Башкирии в 2025 году зафиксировано снижение числа разводов и небольшой рост числа новых браков. Так, количество разводов сократилось на 27,8%, а вот свадеб стало на 3% больше. Ранее уже сообщалось, что чаще всего бракоразводный процесс в регионе инициируют пары в возрастной группе от 26 до 45 лет.