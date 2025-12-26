В Иркутской области при пожаре погиб ребенок

«Тулунская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению о возгорании в жилом доме на улице Желгайской в Тулуне, в результате которого погиб 2-летний мальчик. Два его брата в возрасте 5 и 8 лет вместе с 2-летней девочкой доставлены в Тулунскую городскую больницу, за их состоянием следят медики. Дети находились дома без присмотра взрослых», — сообщили в прокуратуре.