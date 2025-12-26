В Самаре расследуют пожар с одним погибшим и четырьмя пострадавшими

Происшествие случилось в четверг, 25 декабря, в 13:00 (MSK+1) в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на пр. Кирова, 425. Пламя перекинулось на две соседние квартиры. Еще в одной квартире в результате огня пострадал балкон.