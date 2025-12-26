Работники челябинского завода вспомнили детали ночного взрыва

Из-за густого дыма было невозможно сразу оченить масштабы трагедии. Здание цеха мгновенно превратилось в груду металла. Однако работники завода вспомнинают, что не почувствовали паники и не думали о себе, а начали вытаскивать товарищей. Несмотря на то, что в их памяти сохранился весь ужас последующих часов, сотрудники восстановились и вернулись к работе. В профкоме назвали их действия настоящим подвигом, когда в ту страшную ночь в тылу они рисковали своими жизнями ради спасения других людей.