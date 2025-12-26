Работники челябинского завода вспомнили детали ночного взрыва

Работники предприятия в Копейске рассказали подробности взрыва.
Работники предприятия в Копейске Челябинской области вспомнили мельчайшие подробности ночи 22 октября, когда произошли взрывы, в результате которых погибло 23 человека. Их истории бережно сохранил профком завода.
«Все произошло внезапно», — рассказал на встрече в профкоме предприятия 24 декабря один из сотрудников завода. «Каждый был занят своим делом в цехе. Раздался сильный хлопок, потеря сознания, дальше все как в тумане», — уточнил он.
Мужчина отметил, что когда начал приходить в себя, почувствовал запах гари и увидел клубы дыма. Затем произошло еще два взрыва. Он оказался под обломками, вокруг было темно. Первое, что он увидел — товарищ, который лежал рядом и умолял о помощи.
«Не раздумывая, стал вытаскивать его. Сам при этом получил множественные раны и сотрясение, но друга сумел вытащить», — добавил мужчина.
В профкоме напомнили, что взрыв произошел 22 октября около 23:45. В это время на ночную смену пришли сотрудники предприятия. «Десять работников, сами ставшие жертвами трагедии, но не сломленные ею, рискуя собственными жизнями, бросились спасать своих товарищей: Коблова Гузалия, Королев Александр, Лаврентьев Егор, Мальков Иван, Матвеев Виталий, Мусин Ильвар, Немчанинов Данила, Останин Дмитрий, Пастух Сергей, Чичимов Андрей», — перечислили в профкоме завода.
Из-за густого дыма было невозможно сразу оченить масштабы трагедии. Здание цеха мгновенно превратилось в груду металла. Однако работники завода вспомнинают, что не почувствовали паники и не думали о себе, а начали вытаскивать товарищей. Несмотря на то, что в их памяти сохранился весь ужас последующих часов, сотрудники восстановились и вернулись к работе. В профкоме назвали их действия настоящим подвигом, когда в ту страшную ночь в тылу они рисковали своими жизнями ради спасения других людей.
Взрывы на предприятии в Копейске прогремел в ночь на 23 октября, затем на месте начался пожар. К месту трагедии оперативно были стянуты все экстренные службы. В результате погибли 23 человека, разборы завалось продолжались несколько дней. URA.RU собрало для вас подробности трагедии в сюжете.