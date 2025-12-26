Автомобиль Долиной попал в ДТП в Москве

В Москве в аварию попал премиум-автомобиль Toyota Alphard, принадлежащий певице Ларисе Долиной. ДТП произошло в районе Строгино. Об этом сообщает Shot.
По данным источника, около двух месяцев назад минивэн столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате у черной Toyota были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. Пострадавших в аварии нет.
Предварительно, ремонт автомобиля 2024 года выпуска мог обойтись примерно в один миллион рублей. Основная часть суммы пришлась на детали, которые сложно закупить.
Отмечается, что в апреле этого года Лариса Долина приобрела этот автомобиль примерно за 16 миллионов рублей. В тот же период певица публично заявляла о финансовых трудностях, передает Telegram-канал.
Проблемы у артистки не только с автомобилем, но и с проданным жильем: Долина должна была съехать из квартиры в Хамовниках уже 25 декабря и передать ключи от жилья Полине Лурье, которая является его владелицей.
Тогда же соответствующее решение принял Московский городской суд. Он удовлетворил исковые требования Лурье к Долиной.
«Вечерняя Москва» узнала у специалиста в сфере недвижимости и члена экспертного совета при Государственной думе Дмитрия Кваши, должна ли артистка немедленно покинуть квартиру.