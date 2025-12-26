Водитель Lexus в Сургуте получил пять суток ареста из-за тонировки

Сургутский суд вынес необычное решение в отношении местного автомобилиста, отказавшегося выполнить требование инспектора. Мужчина, управлявший Lexus GS 250, был приговорён к пяти суткам административного ареста за то, что не стал снимать тонировку со стёкол своей машины. Об этом пишет РИА Новости.
Поводом для остановки стало именно чрезмерное затемнение передних боковых окон. Проверка показала, что светопропускание составляет лишь 30,6%, что нарушает действующие технические нормы. После того как водитель проигнорировал законное требование сотрудника ГАИ устранить нарушение, на него составили протокол по статье о неповиновении полицейскому.
В ходе заседания автовладелец вину признал. Свои действия он объяснил просто: отказался убирать тонировку из-за сильного мороза. Однако суд не счёл эту причину уважительной. В итоговом постановлении указано, что мужчина совершил грубое правонарушение, пренебрегая требованиями правоохранительных органов, что и повлекло за собой столь строгую меру наказания.
Прежде сообщалось, что в России может появиться новый штраф для водителей — за использование так называемой «иранской тонировки». Его размер достигнет 15 тысяч рублей.