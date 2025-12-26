Водитель Lexus в Сургуте получил пять суток ареста из-за тонировки

В ходе заседания автовладелец вину признал. Свои действия он объяснил просто: отказался убирать тонировку из-за сильного мороза. Однако суд не счёл эту причину уважительной. В итоговом постановлении указано, что мужчина совершил грубое правонарушение, пренебрегая требованиями правоохранительных органов, что и повлекло за собой столь строгую меру наказания.