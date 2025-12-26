Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помогли охотники: потерявшаяся в Витебском районе девочка найдена

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Потерявшаяся накануне девочка в Витебском районе найдена, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Sputnik.by

Информация спасателям о том, что в Витебском районе потерялась девочка подросткового возраста, поступила спасателям от милиции накануне. Сразу же были начаты поиски с привлечением спецтехники.

Был создан оперативный штаб, в воздух запустили беспилотники. Всего для поиска подростка 2010 года рождения было задействовано более 20 единиц техники, в том числе квадроциклы и дроны, а также более 120 человек.

Сообщение о том, что девочка была найдена, поступило поздно ночью.

«Это произошло вблизи деревни Шарки Витебского района, на расстоянии более 5 км от деревни Гарьково», — сообщили в МЧС.

Там также рассказали, что девочку доставили домой. Она была осмотрена медиками, госпитализация подростка не понадобилась.

Это не единственный случай в этом году, когда проводятся спасательные операции по поиску подростков. В ноябре текущего года более недели в Березинском районе искали Максима Зеньковича. Мальчик погиб.