Помогли охотники: потерявшаяся в Витебском районе девочка найдена

Информация спасателям о том, что в Витебском районе потерялась девочка подросткового возраста, поступила спасателям от милиции накануне. Сразу же были начаты поиски с привлечением спецтехники.
Был создан оперативный штаб, в воздух запустили беспилотники. Всего для поиска подростка 2010 года рождения было задействовано более 20 единиц техники, в том числе квадроциклы и дроны, а также более 120 человек.
Сообщение о том, что девочка была найдена, поступило поздно ночью.
«Это произошло вблизи деревни Шарки Витебского района, на расстоянии более 5 км от деревни Гарьково», — сообщили в МЧС.
Там также рассказали, что девочку доставили домой. Она была осмотрена медиками, госпитализация подростка не понадобилась.
Это не единственный случай в этом году, когда проводятся спасательные операции по поиску подростков. В ноябре текущего года более недели в Березинском районе искали Максима Зеньковича. Мальчик погиб.