В Ростовской области в минувшие сутки произошло 16 пожаров

В Ростовской области четверг, 25 декабря, был для сотрудников экстренных служб довольно напряженным. Как рассказали в региональном МЧС, в этот день произошло 16 техногенных пожаров, удалось спасти одного человека.
Также накануне случились две аварии, последствия которых также пришлось ликвидировать спасателям.
— Всего в работе были задействованы 304 человека и 76 единиц техники, — сказали в региональном МЧС.
