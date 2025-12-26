Ричмонд
В Ростовской области в минувшие сутки произошло 16 пожаров

В Ростовской области в минувшие сутки более 300 спасателей выезжали на ЧП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области четверг, 25 декабря, был для сотрудников экстренных служб довольно напряженным. Как рассказали в региональном МЧС, в этот день произошло 16 техногенных пожаров, удалось спасти одного человека.

Также накануне случились две аварии, последствия которых также пришлось ликвидировать спасателям.

— Всего в работе были задействованы 304 человека и 76 единиц техники, — сказали в региональном МЧС.

