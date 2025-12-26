Нуждающаяся в медицинской помощи девочка пропала в Нижегородской области

В Нижегородской области пропал подросток. Об этом сообщили в соцсетях поисково-спасательного центра «Рысь».
Рабкова Настя, 2012 года рождения, из Сарова ушла из школы № 1 на улице Зернова, д. 2А 25 декабря в 19 часов, но домой не вернулась.
Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 150 см, карие глаза и каштановые волосы, носит очки. Девочка была одета в черную шапку, синюю длинную куртку, черные угги и темные колготки.
Пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией, просят сообщить по телефону 8 (831)28−38−200 или 102.