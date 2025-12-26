Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нуждающаяся в медицинской помощи девочка пропала в Нижегородской области

Также упоминается, что у Насти Рабковой есть родинка над верхней губой слева.

Источник: Поисково-спасательный центр "Рысь"

В Нижегородской области пропал подросток. Об этом сообщили в соцсетях поисково-спасательного центра «Рысь».

Рабкова Настя, 2012 года рождения, из Сарова ушла из школы № 1 на улице Зернова, д. 2А 25 декабря в 19 часов, но домой не вернулась.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 150 см, карие глаза и каштановые волосы, носит очки. Девочка была одета в черную шапку, синюю длинную куртку, черные угги и темные колготки.

Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией, просят сообщить по телефону 8 (831)28−38−200 или 102.