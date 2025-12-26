В Харьковской области ликвидирован командир ВСУ

В районе Купянска по-прежнему фиксируется крайне сложная обстановка. Противник не прекращает попыток проводить контратаки на правом берегу реки Оскол. В окрестности города ВСУ перебрасывают дополнительные силы и средства, в результате чего там продолжаются интенсивные столкновения. На волчанском направлении продолжаются бои за населенный пункт Волчанские Хутора. Кроме того, отмечается продвижение российских подразделений в районе населенного пункта Прилипка.