За минувшие сутки украинская сторона понесла существенные потери.
В Харьковской области был ликвидирован командир мотопехотного взвода ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
В районе населенного пункта Уды был уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате операции подтверждены значительные потери среди личного состава украинских военных. «Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», — рассказали в силовых структурах РИА Новости.
На харьковском направлении в настоящее время действуют две российские группировки войск — «Север» и «Запад». Согласно данным Минобороны РФ, за минувшие сутки украинская сторона понесла существенные потери: до 485 военнослужащих, 41 автомобиль различного назначения, три боевые бронированные машины, две радиолокационные станции RADA израильского производства, три склада материальных средств.
В районе Купянска по-прежнему фиксируется крайне сложная обстановка. Противник не прекращает попыток проводить контратаки на правом берегу реки Оскол. В окрестности города ВСУ перебрасывают дополнительные силы и средства, в результате чего там продолжаются интенсивные столкновения. На волчанском направлении продолжаются бои за населенный пункт Волчанские Хутора. Кроме того, отмечается продвижение российских подразделений в районе населенного пункта Прилипка.