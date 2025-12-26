В Омске иностранец получил 3 года колонии за нападение с ножом на прохожего

Суд установил, что 24 июля 2025 года утром подсудимый, находясь у здания по улице Ленина, 7, в ходе конфликта нанес прохожему один удар ножом в живот. Мужчина в этот момент пытался заступиться за незнакомую девушку, к которой приставал юноша.