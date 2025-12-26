Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске иностранец получил 3 года колонии за нападение с ножом на прохожего

Гражданин Афганистана ударил мужчину в живот и выплатил ему 700 тыс. рублей компенсации.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Омска вынес приговор в отношении 22-летнего гражданина Афганистана, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что 24 июля 2025 года утром подсудимый, находясь у здания по улице Ленина, 7, в ходе конфликта нанес прохожему один удар ножом в живот. Мужчина в этот момент пытался заступиться за незнакомую девушку, к которой приставал юноша.

В ходе судебного заседания молодой человек полностью признал вину и возместил пострадавшему 700 тысяч рублей в счет компенсации морального и физического вреда.

Суд квалифицировал действия осужденного по пункту «д, з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. Суд разъяснил сторонам срок и порядок его обжалования в Омском областном суде.

Ранее мы писали, что суд заставил мэрию восстановить многодетную омичку в очереди на земельный участок.