В Омске иностранец получил 3 года колонии за нападение с ножом на прохожего

Центральный районный суд Омска вынес приговор в отношении 22-летнего гражданина Афганистана, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Суд установил, что 24 июля 2025 года утром подсудимый, находясь у здания по улице Ленина, 7, в ходе конфликта нанес прохожему один удар ножом в живот. Мужчина в этот момент пытался заступиться за незнакомую девушку, к которой приставал юноша.
В ходе судебного заседания молодой человек полностью признал вину и возместил пострадавшему 700 тысяч рублей в счет компенсации морального и физического вреда.
Суд квалифицировал действия осужденного по пункту «д, з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу. Суд разъяснил сторонам срок и порядок его обжалования в Омском областном суде.
Ранее мы писали, что суд заставил мэрию восстановить многодетную омичку в очереди на земельный участок.