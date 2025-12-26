В Тюмени мужчина напал на студентку и пытался ее ограбить

По данным прокуратуры, инцидент произошел 10 ноября 2025 года у светофора на перекрестке улиц Холодильная и Малыгина. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на незнакомую девушку и пытался завладеть ее имуществом. «По версии следствия, мужчина на улице потребовал от прохожей передать ему мобильный телефон, деньги и женскую сумку, а после отказа применил к ней насилие и продолжил угрозы, однако его действия прервали прохожие», — сообщили в прокуратуре.