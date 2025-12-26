В Тюмени мужчина напал на студентку и пытался ее ограбить

Мужчина попытался вырвать сумку.
В Тюмени 35-летний мужчина напал на студентку среди бела дня и пытался ограбить ее на улице. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. В настоящий момент материала дела о нападении переданы в суд.
По данным прокуратуры, инцидент произошел 10 ноября 2025 года у светофора на перекрестке улиц Холодильная и Малыгина. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на незнакомую девушку и пытался завладеть ее имуществом. «По версии следствия, мужчина на улице потребовал от прохожей передать ему мобильный телефон, деньги и женскую сумку, а после отказа применил к ней насилие и продолжил угрозы, однако его действия прервали прохожие», — сообщили в прокуратуре.
Там уточнили, что потерпевшая является студенткой. После отказа выполнить требования нападавший схватил ее за шею и зажал голову в локтевом суставе, угрожая задушить, при этом он неоднократно повторял требования передать ему личные вещи. Свидетели происшествия вмешались и оттащили мужчину от девушки, после чего о случившемся сообщили в полицию. Обвиняемого задержали неподалеку от места происшествия.
Следствие квалифицировало действия тюменца как разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой его применения. В прокуратуре добавили, что в ходе расследования мужчина находился под стражей. В ближайшее время суд назначит дату первого заседания, на котором обвиняемому официально огласят предъявленное обвинение и уточнят его позицию по делу.