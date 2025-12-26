В Иркутске задержали уроженца Вьетнама за нападение в Чехии 18 лет назад

В иркутском аэропорту задержан гражданин Вьетнама, объявленный в международный розыск за нападение на человека с ножом в Чехии в 2007 году. Об этом информирует «МВД-медиа».
«Сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из Восточно Сибирского линейного управления МВД России на воздушном транспорте и Пограничного управления ФСБ России задержали гражданина одной из стран Юго Восточной Азии», — говорится в сообщении.
39-летний выходец из одной из северных провинций Вьетнама разыскивался за совершение тяжкого преступления на территории Чехии, где был заочно приговорен к восьми годам тюремного заключения.
По предварительной информации, в 2007 году, находясь в Чехии, в ходе ссоры он нанес ножевое ранение своему соотечественнику, после чего скрылся от следствия и покинул страну. Преступник был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В настоящее время он находится под арестом, идет подготовка к его выдаче Чешской Республике.
