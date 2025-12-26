Двухлетний мальчик поджег матрас зажигалкой и погиб

Двухлетний мальчик нашел зажигалку и случайно поджег квартиру, он не выжил.
В Тулуне при пожаре в двухквартирном жилом доме погиб двухлетний ребенок, еще трое детей пострадали. Отмечается, что младший нашел зажигалку и случайно поджег ею матрас. Родителей на тот момент не было дома. Об этом сообщили в МЧС России по Иркутской области.
«Ночью на улице Желгайской загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. Ообнаружен погибший 2-летний мальчик. Его братья, ребята 8 и 5 лет и двоюродная 2-летняя сестра были госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом», — передает ведомство в мессенджере Max. Со слов старшего ребенка, его двухлетний брат нашел зажигалку в доме, пока не было родителей и случайно поджег матрас. Затем он испугался и убежал в другую комнату и не смог выбраться оттуда. Родителей в тот момент дома не было.
В итоге в доме случился пожар, к месту возгорания направили восемь пожарных и две единицы техники МЧС России. Пламя было потушено на 65 квадратах. На месте в настоящий момент работают следователи. В МЧС также предупредили, чтобы родители не оставляли детей одних в доме.