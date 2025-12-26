Герой России, выступавший на Прямой линии, рассказал, о чем общался с Путиным тет-а-тет

За последнее время Очир-Горяев уже трижды общался с президентом России.
Стало известно о чем Герой России Наран Очир-Горяев говорил с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам боец.
«Мы с ним говорили об обстановке, о бытовых условиях, что нужно. Президент расспросил обо всем, что можно было: как живу, сколько детей», — поделился Очир-Горяев. Его слова приводит «ТАСС». Он отметил, что делать доклад президенту было не страшно, но волнительно. Очир-Горяев был приглашен на «Итоги года», до этого получив звание Героя Россия за мужество в боях за Северск. За последнее время военнослужащий общался с президентом трижды.
Во время Прямой линии Путин обратился к бойцу не единожды. Очир-Горяев, рассказывая об обстановке в зоне СВО, подтвердил слова президента о том, что на передовой сейчас находятся бойцы 1980−1990-х годов. Также военнослужащий рассказал о боевой операции по освобождению Северска в ДНР.