Герой России, выступавший на Прямой линии, рассказал, о чем общался с Путиным тет-а-тет

«Мы с ним говорили об обстановке, о бытовых условиях, что нужно. Президент расспросил обо всем, что можно было: как живу, сколько детей», — поделился Очир-Горяев. Его слова приводит «ТАСС». Он отметил, что делать доклад президенту было не страшно, но волнительно. Очир-Горяев был приглашен на «Итоги года», до этого получив звание Героя Россия за мужество в боях за Северск. За последнее время военнослужащий общался с президентом трижды.