В Самарской области женщина пострадала из-за аварии с грузовиком

В Волжском районе Самарской области столкнулись грузовик и иномарка.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошло серьезное ДТП на трассе «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». На трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

— Авария случилась в Волжском районе днем 24 декабря. На 82 км водитель «Renault Logan» не предоставил преимущество иномарке «Haval Jolion», из-за чего последний врезался в стоящий грузовик «ЭД 487А-01», — отметили в сообщении.

В результате столкновения пострадала женщина-пассажир иномарки. Ее госпитализировали в медицинское учреждение с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.