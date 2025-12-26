СКР проверяет информацию о жестком обращении с детьми в детсаду Краснодара

По словам родителей воспитанников, в учреждении имели место случаи жесткого обращения с детьми со стороны двух воспитательниц. Заявители указывают на применение ненадлежащих методов воспитания и физической силы, при этом, как утверждается, администрация детского сада своевременных мер реагирования не приняла.