Около 250 самолетов застряли в аэропортах Москвы из-за метелей

Судя по табло аэропорта Внуково на утро 26 декабря, часть рейсов задержана на 20−40 минут, но есть и значительные сдвиги по времени. Так, вылет в Андижан перенесен с 09:05 на 15:00, рейсы в Самарканд и Ереван отложены более чем на два часа. В Шереметьево же сдвинуто время прибытия не менее чем двух десятков самолетов — в том числе из Якутска, Барнаула, Хабаровска, Владивостока, Белграда, Дели и Алматы.