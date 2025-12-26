Около 250 самолетов застряли в аэропортах Москвы из-за метелей

В Москве задержали свыше 250 рейсов.
Почти 250 рейсов задержали в московских аэропортах из-за сильного снегопада в ночь на 26 декабря и утром в пятницу. Такие данные приводятся в онлайн-табло.
Из расписания рейсов следует, что больше всего вылетов сдвинули во Внуково, где утром десятки самолетов не смогли отправиться вовремя в Сочи, Дубай, Тбилиси, Ереван, Санкт-Петербург и другие города. В Шереметьево также фиксируют задержки самолетов. При этом в аэропорту Домодедово на данный момент вылеты выполняются по расписанию и задержек нет. Всего задержано свыше 250 рейсов.
Судя по табло аэропорта Внуково на утро 26 декабря, часть рейсов задержана на 20−40 минут, но есть и значительные сдвиги по времени. Так, вылет в Андижан перенесен с 09:05 на 15:00, рейсы в Самарканд и Ереван отложены более чем на два часа. В Шереметьево же сдвинуто время прибытия не менее чем двух десятков самолетов — в том числе из Якутска, Барнаула, Хабаровска, Владивостока, Белграда, Дели и Алматы.