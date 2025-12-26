В порту Темрюка потушили открытый огонь

«Для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров», — уточнили в штабе.
Пожар начался прошлой ночью из-за атаки БПЛА. Днем 25 декабря его площадь достигала 4 тыс. кв. м.
