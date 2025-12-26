Ричмонд
В порту Темрюка потушили открытый огонь

Открытое горение в порту Темрюка ликвидировали к утру 26 декабря, сообщил оперштаб Краснодарского края. Работы на месте пожара продолжаются.

Источник: РИА "Новости"

«Для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров», — уточнили в штабе.

Пожар начался прошлой ночью из-за атаки БПЛА. Днем 25 декабря его площадь достигала 4 тыс. кв. м.

