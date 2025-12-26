Ричмонд
Гражданина Литвы задержали за жестокое убийство мужчины в Британии

Полиция задержала литовца и его подельницу за жестокое убийство британца, у жертвы многочисленные травмы шеи и головы.

Полиция Ипсвича в Великобритании задержала гражданина Литвы, 38-летнего Арвидаса Малюсиса, его подозревают в убийстве 30-летнего британца, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что вместе с ним арестована его 41-летняя подельница, гражданка какой страны — неизвестно.

«Вскрытие, проведённое в среду, 24 декабря, показало, что жертва умерла от травм шеи, лица и головы», — говорится в материале.

Однако официальная причина смерти пока не названа.

Предположительно, подозреваемые и жертва были знакомы. Сейчас правоохранители выясняют, какие события предшествовали жестокой расправе.

Ранее в Литве осудили эстонцев, осквернивших статую главы антисоветского подполья.