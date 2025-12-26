Гражданина Литвы задержали за жестокое убийство мужчины в Британии

Полиция Ипсвича в Великобритании задержала гражданина Литвы, 38-летнего Арвидаса Малюсиса, его подозревают в убийстве 30-летнего британца, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что вместе с ним арестована его 41-летняя подельница, гражданка какой страны — неизвестно.
«Вскрытие, проведённое в среду, 24 декабря, показало, что жертва умерла от травм шеи, лица и головы», — говорится в материале.
Однако официальная причина смерти пока не названа.
Предположительно, подозреваемые и жертва были знакомы. Сейчас правоохранители выясняют, какие события предшествовали жестокой расправе.
Ранее в Литве осудили эстонцев, осквернивших статую главы антисоветского подполья.