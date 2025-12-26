Мэр Уфы опубликовал фото новогодней столицы Башкирии

На площади Ленина также открылась «Резиденция Деда Мороза». Милый теремок, похожий на иллюстрацию из старой сказки, примостился прямо около елки. Сюда, как обещал на открытии мэр Ратмир Мавлиев, можно прийти всей семьей совершенно бесплатно, чтобы лично передать письмо с мечтами и сделать волшебное фото.