Мэр Уфы опубликовал фото новогодней столицы Башкирии

На проспекте Октября в Уфе зажглась главная елка. Фотографии праздничной столицы опубликовал глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев.
На площади Ленина также открылась «Резиденция Деда Мороза». Милый теремок, похожий на иллюстрацию из старой сказки, примостился прямо около елки. Сюда, как обещал на открытии мэр Ратмир Мавлиев, можно прийти всей семьей совершенно бесплатно, чтобы лично передать письмо с мечтами и сделать волшебное фото.
Мэр пожелал каждому почувствовать себя немножко ребенком, потому что вера в доброе чудо — это и есть самый главный новогодний подарок, который делает взрослых добрее.
Особенный шарм этой сказочной картине придает уголок с ретроавтомобилями. Их кузова украшены целыми художественными композициями из пушистых еловых веток, крупных шаров и блестящих игрушек.
